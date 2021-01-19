مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080754
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