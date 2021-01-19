مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080602
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى ماجستير روماتيزم وطب تأهيلى خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: استشاريات واستشارى عيون - في الجيزة مصر

استشاريات واستشارى عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترس.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه - في الجيزة مصر

lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

✹ مطلوب أطباء تقويم أسنان - مكة المكرمة ✹ مقيم - أخصائي - أخصائي أول - استشاري (Male -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتقل عن خمس سنوات وعلى الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

6,666 ريال

9/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,444 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب باطنة بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب باطنة بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 دينار

4/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب باطنة بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب باطنة بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى " طب " أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت اخصائيات تمريض شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 25 : 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager