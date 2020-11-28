مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074683
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21/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين جراحة لثه "ازواج" لمستشفى بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

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21/11/2020
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