عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج تبحث الشركة عن #اخصائى_تغذية #مندوب_طبي متحمس ولبق للانضمام إلى فريق المبيعات خريجى الكليات الآتية : •العلوم •الاقتصاد المنزلي •صيدلة الشروط : 1.ذكور فقط 2.العمر لا يزيد عن 29 سنة بالنسبة لخريجي العلوم والصيدلة ولا يزيد عن 32 بالنسبة لخريجي الاقتصاد المنزلي. 3.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com