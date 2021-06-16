مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

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تفاصيل الإعلان
عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج تبحث الشركة عن #اخصائى_تغذية #مندوب_طبي متحمس ولبق للانضمام إلى فريق المبيعات خريجى الكليات الآتية : •العلوم •الاقتصاد المنزلي •صيدلة الشروط : 1.ذكور فقط 2.العمر لا يزيد عن 29 سنة بالنسبة لخريجي العلوم والصيدلة ولا يزيد عن 32 بالنسبة لخريجي الاقتصاد المنزلي. 3.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مازن
التليفون: 01063801990

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097221
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اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

اكبر شركة يونيفورم بمصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معمارى

مطلوب مهندس معمارى

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: طلمبات تموين السيارات ولوازم قطع الغيار

طلمبات تموين السيارات ولوازم قطع الغيار

(للبيع)

طلمبات توكهايم _طلمبات تاتسونو _طلمبات وين _طلمبات جلباركو _ميترات_وحدات سحب جلباركو _تاتسونو _محطات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف شاورما . مساعد معلم شاورما . شيف برجر . شيف باستا وم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد…

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد…

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد… مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد بناء او رخام للعمل فى مصن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018

مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018

(فرصة عمل)

لمزرعة كبرى ببيشة مطلوب محا سبين من دفعة 2016 : 2018 أن يكون خريج كلية تجارة جامعات حكومية مهم جدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

16/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع

شقة للبيع

(للبيع)

للبيع شقة بكمبوند الكرنك (عمارات أبو الفتوح)بالهرم امام مستشفى التطبيقيين على بعد خطوات من ش خاتم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني موقع

مطلوب فني موقع

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تد.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب 3 سباك عام

مطلوب 3 سباك عام

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات كبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

16/6/2021
صورة الاعلان: مهندس زراعى تسـمين دواجن

مهندس زراعى تسـمين دواجن

(فرصة عمل)

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس زراعى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن ( 7 ).
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

16/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى لشركة مقاولات بأبها

مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى لشركة مقاولات بأبها

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

16/6/2021
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