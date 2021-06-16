(فرصة عمل)
|عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج تبحث الشركة عن #اخصائى_تغذية #مندوب_طبي متحمس ولبق للانضمام إلى فريق المبيعات خريجى الكليات الآتية : •العلوم •الاقتصاد المنزلي •صيدلة الشروط : 1.ذكور فقط 2.العمر لا يزيد عن 29 سنة بالنسبة لخريجي العلوم والصيدلة ولا يزيد عن 32 بالنسبة لخريجي الاقتصاد المنزلي. 3.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مازن
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097221
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30 ريال
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2,000 ريال
3,000 ريال
30 ريال
30 ريال