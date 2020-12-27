مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى " طب " أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077755
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السعر
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صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

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مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً.
العنوان:

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27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

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27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً.
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500 دينار

26/12/2020
صورة الاعلان: عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض - في الجيزة مصر

عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

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عاجل لمستشفي كبري بالرياض اخصائيين واستشارين عنايه مركزة اخصائيين واستشاريين عيون استشاريين مخ وا.
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26/12/2020
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استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(طلب عمل)

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26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

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300 ريال

26/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.c.
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23/12/2020
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مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama601.job@gmai.
العنوان:

الجيزة - مصر

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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عنايه مركزة ICU - في الجيزة مصر

مطلوب عنايه مركزة ICU

(فرصة عمل)

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مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كب.
العنوان:

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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيادلة بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

مطلوب صيادلة بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

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لمجموعة صيدليات بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديه مطلوب صيادلة Pharmacists * خبرة لا تقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمركز طبى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس س.
العنوان:

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200 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت - في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجم.
العنوان:

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اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة عيادات للحيوانات الأليفة بالمملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) طبيب بيطرى Veterinary Doc.
العنوان:

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800 ريال

15/12/2020
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