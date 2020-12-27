مطلوب اخصائى علاج طبيعى كبار واطفال بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى " طب " أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077755
500 دينار
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500 دينار
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300 ريال
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500 ريال
200 ريال
4,500 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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