مطلوب اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية اخصائى جوده بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس هندسه كيمياء – بكالريوس علوم كيمياء . خبرة 3 سنوات بالصناعات البلاستيكيه ( البولى ايثلين – البولى بروبلين – منتجات التغليف المرن ) . لغه انجليزيه جيده . خبرة بالحاسب الألى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى