مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى تسويق الكترونى خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى نفس مجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515