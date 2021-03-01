مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

(فرصة عمل)
|لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى تسويق الكترونى خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى نفس مجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094398
1,000 جنيه