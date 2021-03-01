مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

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تفاصيل الإعلان
لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى تسويق الكترونى خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى نفس مجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094398
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صورة الاعلان: شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق - في القاهرة مصر

شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بسم الله الرحمن الرحيم شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق اسعار تناسب الجميع 150 م 140 م 170 م 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/3/2021
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