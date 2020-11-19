(فرصة عمل)
|مطلوب اخصائى اول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إخصائى اول_تخدير للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ حاصل على الدكتوراة أو الزمالة حديثا 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ راتب شهري 2⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 3⃣ سكن مؤثث - تذاكر طيران مع كل سفرة - تأمينات إجتماعية وطبية ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من السادة الأطباء على الإيميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noor
|التليفون:
|01559919475
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079828
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2,000 ريال
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