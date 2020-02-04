مطلوب اخصائى اطراف صناعية لمركز طبى بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المراكز الطبية بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:ـ ::{{● اخصائى اطراف صناعية ●}}:: {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(اخصائى اطراف صناعية )::} eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار:- 01020001563 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة وا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051756
30 ريال
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4,000 ريال
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111,111 ريال
111 ريال
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