مطلوب اخصائى اطراف صناعية لمركز طبى بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المراكز الطبية بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:ـ ::{{● اخصائى اطراف صناعية ●}}:: {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(اخصائى اطراف صناعية )::} eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار:- 01020001563 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة وا