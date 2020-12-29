مطلوب اخصائة جلدية خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائية جلدية يفضل وجود تصنيف الهيئه السعودية الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة وعمولات مغرية العمل في مدينة ابها العمر من 25 الي 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077891
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