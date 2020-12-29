مطلوب اخصائة جلدية خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائية جلدية يفضل وجود تصنيف الهيئه السعودية الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة وعمولات مغرية العمل في مدينة ابها العمر من 25 الي 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077891
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