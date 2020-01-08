مطلوب اختصاصي تسويق طبي للعمل فى جدة

مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ** اختصاصي تسويق مؤهل عالى خبرة فى تسويق المعارض والمؤتمرات الطبيه - شرط خريج كليه العلوم او صيادله الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة