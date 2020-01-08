مطلوب اختصاصي تسويق طبي للعمل فى جدة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ** اختصاصي تسويق مؤهل عالى خبرة فى تسويق المعارض والمؤتمرات الطبيه - شرط خريج كليه العلوم او صيادله الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048653
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العنوان:

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القسم: 

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22/12/2019
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: اعلان وظائف - في القاهرة مصر

اعلان وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* مطلوب مندوبين مبيعات خبرة وبدون شرط مؤهل عالى او فوق متوسط ولا يزيد السن عن 32 سنه الراتب من 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكتروني للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مسوق الكتروني للسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا للسعودية مسوقين الكتروني خبرة يوفر سكن واقامة وتأمينات طبية وانتقالات للتقدم يرجي التواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين - في القاهرة مصر

شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنات مبيعات داخلية مؤهلات متوسطه براتب من 1500 الى 2500 ج * سكرتارية مؤهلات عليا تجيد الكمبيوتر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
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