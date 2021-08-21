مطلوب أمين مخزن لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أمين مخزن لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية •يفضل خبرة بالمطابع الشروط والمميزات عند الاتصال يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة (أمين مخزن) فى خانة الموضوع لمزيد من الاستفسارات : واتس :01277000249 035192890
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01277000249

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103033
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السعر
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21/8/2021
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21/8/2021
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21/8/2021
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21/8/2021
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21/8/2021
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21/8/2021
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21/8/2021
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اتصل

21/8/2021
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21/8/2021
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