(فرصة عمل)
|مطلوب أمين مخزن لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية •يفضل خبرة بالمطابع الشروط والمميزات عند الاتصال يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة (أمين مخزن) فى خانة الموضوع لمزيد من الاستفسارات : واتس :01277000249 035192890
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01277000249
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|العنوان:
|- اﻹسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103033
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