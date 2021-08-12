(فرصة عمل)
|مطلوب أمن وحراسة لكبرى منشأت مدينة نصر من سن 40:18 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل – شفتات 8 و 12 ساعة رواتب 2500:2000ج توفير السكن للمغتربين التعيين بعقد ثابت دائم مسجل بتأمين صحي وإجتماعي. كود العمل: 301021120
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973 - 01154313421
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|العنوان:
|شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102389
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