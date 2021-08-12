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تفاصيل الإعلان
مطلوب أمن وحراسة لكبرى منشأت مدينة نصر من سن 40:18 سنة شباب فقط لا يشترط المؤهل – شفتات 8 و 12 ساعة رواتب 2500:2000ج توفير السكن للمغتربين التعيين بعقد ثابت دائم مسجل بتأمين صحي وإجتماعي. كود العمل: 301021120
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة Nile Resort
التليفون: 01062972973 - 01154313421

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع ال90 الجنوبي - فيلا 402 - الدور الأرضي والأول - التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102389
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14/7/2021
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5/7/2021
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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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4/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)

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🔊مطلوب أفراد أمن وحراسة والمرتبات تصل إلى 3000 وتبدأ من 1800. ⌚شفت العمل 8 او 10 او 12.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

30/6/2021
صورة الاعلان: أمن شباب فقط - في القاهرة مصر

أمن شباب فقط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – موالت و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/6/2021
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