🔊مطلوب أفراد أمن وحراسة والمرتبات تصل إلى 3000 وتبدأ من 1800. ⌚شفت العمل 8 او 10 او 12 ساعة على حسب المكان. 🧭السن من 18 إلى 40 المؤهل لا يقل عن متوسط. 📱لتفاصيل اكتر واتساب فقط:01065078322 أ/عبدالوهاب شاذلى.