(فرصة عمل)
|🔊مطلوب أفراد أمن وحراسة والمرتبات تصل إلى 3000 وتبدأ من 1800. ⌚شفت العمل 8 او 10 او 12 ساعة على حسب المكان. 🧭السن من 18 إلى 40 المؤهل لا يقل عن متوسط. 📱لتفاصيل اكتر واتساب فقط:01065078322 أ/عبدالوهاب شاذلى.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالوهاب شاذلى من شركة ايجل
|التليفون:
|01065078322
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098840
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