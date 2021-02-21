(فرصة عمل)
|بدون اى رسوم نهائيا ( أحنا شركة الأمن نفسها ولسنا شركة توظيف) . مطلوب أفراد أمن وحراسة للعمل 12 ساعة بكمبوند سكنى بالتجمع الخامس (شباب فقط) . مؤهل متوسط او عالى, السن من 21 الى 40 سنة راتب 3000 ج ومن بعد ثالث شهر 3200ج. طلبة او بدون مؤهل شرط اجادة القراءة والكتابة جيدا, السن من 21 الى 45 , راتب 2500 ومن تانى شهر 2700. متوافر سكن مفروش ومواصلات داخلية فقط من السكن الى العمل والعكس. العمل 26 يوم + 4 ايام اجازة مدفوعة الاجر. تأمنيات صحية واجتماعية. تواصل فون او واتساب 01009079435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009076435
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085460
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