بدون اى رسوم نهائيا ( أحنا شركة الأمن نفسها ولسنا شركة توظيف) . مطلوب أفراد أمن وحراسة للعمل 12 ساعة بكمبوند سكنى بالتجمع الخامس (شباب فقط) . مؤهل متوسط او عالى, السن من 21 الى 40 سنة راتب 3000 ج ومن بعد ثالث شهر 3200ج. طلبة او بدون مؤهل شرط اجادة القراءة والكتابة جيدا, السن من 21 الى 45 , راتب 2500 ومن تانى شهر 2700. متوافر سكن مفروش ومواصلات داخلية فقط من السكن الى العمل والعكس. العمل 26 يوم + 4 ايام اجازة مدفوعة الاجر. تأمنيات صحية واجتماعية. تواصل فون او واتساب 01009079435