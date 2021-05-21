مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - ال يشترط المؤهل - يوجد شفتات ) 8 – 12 - ) رواتب تبدأ من 2000 : 2500ج بدون خبرة - اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد ( - طبيعة المواقع : ) بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري موالت مدينة نصر والتجمع ( بتوفير االقامة ) السكن( - الترقية السريعة لدرجة مشرفين