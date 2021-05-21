(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - ال يشترط المؤهل - يوجد شفتات ) 8 – 12 - ) رواتب تبدأ من 2000 : 2500ج بدون خبرة - اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد ( - طبيعة المواقع : ) بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري موالت مدينة نصر والتجمع ( بتوفير االقامة ) السكن( - الترقية السريعة لدرجة مشرفين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094476
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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