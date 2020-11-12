(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 – 12 ) - رواتب تبدأ من 2000 : 2500ج بدون خبرة - اماكن العمل : القاهرة ( مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد ) - طبيعة المواقع : ( بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع ) بتوفير الاقامة ( السكن) - الترقية السريعة لدرجة مشرفين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المؤسسة العالمية: مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
|التليفون:
|01140592591
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072163
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