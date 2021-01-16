(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 – 12 ) - رواتب تبدأ من 2000 : 2500ج بدون خبرة - اماكن العمل : القاهرة ( مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا – وسط البلد ) - طبيعة المواقع : ( بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع ) بتوفير الاقامة ( السكن) - الترقية السريعة لدرجة مشرفين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080182
25,000 جنيه
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