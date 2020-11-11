مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات القاهرة

(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن للعمل بمولات فى القاهرة ( أكتوبر - مدينة نصر - مصر الجديده ) مؤهل متوسط على الأقل السن من 18 ل 35 سنة عقد سنوى تأمين صحى تأمين أجتماعى زيادة سنوية 2 فالميه للتفاصيل التواصل على الواتس 01019155512
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hazem
|التليفون:
|01019155512
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|العنوان:
|- مصر الجديدة - مدينة نصر - أكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072093
2,500 جنيه
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