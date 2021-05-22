مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة - السن من 18 : 40 سنة مؤهل ) اعدادي – ثانوي – دبلوم – عالي (لا يتم قبول الطلاب شفت عمل 8 ساعات راتب2000ج - شفت عمل 12 ساعة راتب 2500ج توفير السكن للمغتربين - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 26 يوم و 4 إجازة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com