(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والموالت والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة - السن من 18 : 40 سنة مؤهل ) اعدادي – ثانوي – دبلوم – عالي ( – يتم قبول الطالب شفت عمل 8 ساعات راتب2000ج - شفت عمل 12 ساعة راتب 2500ج 60 | ا ل ص ف ح ة توفير السكن للمغتربين - تأمين صحي واجتماعي - زياده الراتب 2 في السنة - نظام تعيين كامل - العمل 26 يوم و 4 إجازة الرقم الكودي : 3010210 رقم الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094475
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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