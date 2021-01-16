(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080177
25,000 جنيه
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