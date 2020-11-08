مطلوب أفراد أمن براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) تأمينات كاملة ( صحي – اجتماعي ) – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة للتعيين والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071600
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