مطلوب أفراد أمن . بدون أدنى رسوم كمبوند سكني بالهرم إمتداد ميدان الرماية سكن +وجبة غداء +مواصلات داخلية أو مواصلات من ميدان الرماية و خط دهشور + تأمين اجتماعى و تأمين طبي خاص + قبض فيزا المرتب 3100جنيه يوصل 3500جنيه فى حالة شغل 30يوم أى مؤهل شرط إجادة القراءة و الكتابة السن من 21 إلى 45 12 ساعة عمل - 26 يوم شغل و 4 أجازة الأوراق المطلوبة:مؤهل +جيش +شهاده ميلاد +فيش جنائي