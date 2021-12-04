(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن . بدون أدنى رسوم كمبوند سكني بالهرم إمتداد ميدان الرماية سكن +وجبة غداء +مواصلات داخلية أو مواصلات من ميدان الرماية و خط دهشور + تأمين اجتماعى و تأمين طبي خاص + قبض فيزا المرتب 3100جنيه يوصل 3500جنيه فى حالة شغل 30يوم أى مؤهل شرط إجادة القراءة و الكتابة السن من 21 إلى 45 12 ساعة عمل - 26 يوم شغل و 4 أجازة الأوراق المطلوبة:مؤهل +جيش +شهاده ميلاد +فيش جنائي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01020292751
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113797
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