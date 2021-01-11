(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة - يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول علي موقف نهائي من الجيش او تأجيل لمده طويلة – مؤهل متوسط علي الاقل - تأمينات كاملة صحي واجتماعي - 26 يوم عمل و4ايام اجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للالتزام بالعمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079505
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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