مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة - يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول علي موقف نهائي من الجيش او تأجيل لمده طويلة – مؤهل متوسط علي الاقل - تأمينات كاملة صحي واجتماعي - 26 يوم عمل و4ايام اجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للالتزام بالعمل