مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج

(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة - يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول علي موقف نهائي من الجيش او تأجيل لمده طويلة – مؤهل متوسط علي الاقل - تأمينات كاملة صحي واجتماعي - 26 يوم عمل و4ايام اجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للالتزام بالعمل للتعيين والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071599
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