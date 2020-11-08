مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة وأكتوبر لدي شركة اكيور يراتب 2500ج

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب 2500ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة - يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول علي موقف نهائي من الجيش او تأجيل لمده طويلة – مؤهل متوسط علي الاقل - تأمينات كاملة صحي واجتماعي - 26 يوم عمل و4ايام اجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية للالتزام بالعمل للتعيين والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسام
التليفون: 01022785176

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العنوان: مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071599
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