مطلوب أطباء فوراً لكبرى المراكز الطبية بالكويت

(فرصة عمل)
|فوراً لكبرى المراكز الطبية بالكويت #إستشاريين_عيون #إستشاريين_عظام #إستشاريين_جراحة_عامة #إستشاريين_أنف_وأذن_و_حنجرة للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصور المؤهلات الدراسية والخبرات العملية وصورة شخصية مع ذكر الوظيفه المقدم عليها علي الايميل Jobs@forbusinesseg.com للتواصل 01092533165 او ارسال رساله علي الواتساب على الرابط التالى :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|- الكويت
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100887
14,000 ريال
1,300 دينار
25 دينار
1 دينار
اتصل
110 دينار
15 دينار
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