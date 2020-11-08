مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل عالي - راتب 2500 : 3500ج + المكافات + الزيادات السنوية 2 في السنة + يتظلب لغة أجنبية لاتقل عن 70 % - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – الانتقالات كاملة ) + الترقية السريعة ( الرواتب حسب الخبره ) - التعييين بعقد ثابت شامل تامين صحي واجتماعي التواصل عن طريق الواتساب فقط 01142631961
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رشا
التليفون: ٠١١٤٢٦٣١٩٦١

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العنوان: ٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071757
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فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

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العنوان:

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القسم: 

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28/10/2020
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مساعد شيف ثالث

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مطلوب مساعد شيف ثالث من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – حاصل علي موقف نهائي من الجيش –راتب 300.
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25/10/2020
صورة الاعلان: ويتر لفندق - في القاهرة مصر

ويتر لفندق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/10/2020
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