(فرصة عمل)
|مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل عالي - راتب 2500 : 3500ج + المكافات + الزيادات السنوية 2 في السنة + يتظلب لغة أجنبية لاتقل عن 70 % - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – الانتقالات كاملة ) + الترقية السريعة ( الرواتب حسب الخبره ) - التعييين بعقد ثابت شامل تامين صحي واجتماعي التواصل عن طريق الواتساب فقط 01142631961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رشا
|التليفون:
|٠١١٤٢٦٣١٩٦١
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071757
اتصل
اتصل
2,000 ريال
1,500 ريال
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
اتصل
1 جنيه
7,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه