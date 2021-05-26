مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات التجارية بالسعودية : #أخصائي_تسويق •السن لا يزيد عن 26 سنة المميزات : •توفير سكن – تأمين صحى- كافة رسوم الاقامة •تذكرة طيران بعد أول سنة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099941
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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