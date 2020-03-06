مطلوب أخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز في الرياض مسمى التأشيرة اختصاصي معالجة

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب أخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز في الرياض مسمى التأشيرة اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة خريج كلية العلاج الطبيعي خبرة لا تقل عن أربع سنوات عمرة أقل من 27 سنة الراتب لا يتجاوز مبدئيا 4000 ريال محب للعمل وقادر على التطوير مجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متخصص بالأطفال​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/3/2020
رقم الإعلان: 2055222
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لدينا عاملات نظافة,مربيات ,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات

لدينا عاملات نظافة,مربيات ,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا عاملات نظافة,مربيات,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
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2,000 جنيه

6/3/2020
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(للبيع)

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الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

6/3/2020
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مبرد مياة للبيع بالضمان

(للبيع)

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2,500 جنيه

6/3/2020
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افضل مبرد مياة سبيل للبيع

(للبيع)

اسعار مبردات مياة السبيل للطرق والمساجد والمستشفيات والكنائس والمؤسسات والشركات يتوفر جميع الاحجام م.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

6/3/2020
صورة الاعلان: مبرد مياة سبيل

مبرد مياة سبيل

(للبيع)

مبرد السبيل وقف للخير لك ولمن تحب _ ضمان عام 01004761907 01114244472.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,500 جنيه

6/3/2020
صورة الاعلان: مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

(للإيجار)

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب للايجار بسعر 50000 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/3/2020
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صورة الاعلان: مكتب شغالات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

مكتب شغالات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مكتب شغالات.مربيات.جليسات مسنين بكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/3/2020
صورة الاعلان: صيدلية للاستثمار مؤجرة ش رئيسى

صيدلية للاستثمار مؤجرة ش رئيسى

(للبيع)

مساحة 50م تمليك حصة فالارض مؤجرة ب 15 ألف شهرى وزيادة 10% المدة 7 سنوات تشطيب حديث ممتاز جدا على ش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,700,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: ارض 5400م اول مدخل منطقة النهضة الصناعيه

ارض 5400م اول مدخل منطقة النهضة الصناعيه

(للبيع)

ارض 5400م اول مدخل منطقة النهضة الصناعيه بالاسكندرية للبيع مسجله عقد ازرق سعر المتر 1700ج للارض ناصي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

(للبيع)

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وسينمات شاليهك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة

(للبيع)

شاليهك بجاردن خاص ملهوش مثيل فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90م (2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة

امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

عيش المتعة مع اطفالك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باكبراكوا بارك وملاهى للاطفال وحمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: لو مصاريف عربيتك كتير خليك مع اكسون

لو مصاريف عربيتك كتير خليك مع اكسون

(مطلوب للإيجار)

لو مصاريف العربيه كتير وده اكيد ممكن تاجرها معانا ايجار بعقود سنويه جميع ما يخص العربيه علينا طول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

(للبيع)

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
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