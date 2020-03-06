مطلوب أخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز في الرياض مسمى التأشيرة اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة خريج كلية العلاج الطبيعي خبرة لا تقل عن أربع سنوات عمرة أقل من 27 سنة الراتب لا يتجاوز مبدئيا 4000 ريال محب للعمل وقادر على التطوير مجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متخصص بالأطفال​