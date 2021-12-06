(فرصة عمل)
|مطلوب أخصائين تحاليل طبية للعمل بالسعوديـة أخصائين اكلينيكل باثولوجى حاصلين على بكالوريوس طب وجراحة + ماجستير اكلينكل باثولوجى ترسل السيرة الذاتية والشهادات احمد السيد 01222220106 GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116945
3,000 ريال
(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
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4,500 ريال
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