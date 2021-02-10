مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية : 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة ⁦3⃣⁩ لا يشترط الخبرة في التجميل 🔸 بالامتيازات التالية : 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ بدل سكن - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ✔ للجادات فقط، يسعدنا إستقبال طلبات ت