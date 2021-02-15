مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية : 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة 3⃣ لا يشترط الخبرة في التجميل 🔸 بالامتيازات التالية : 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ بدل سكن - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ✔ للجادات فقط، يسعدنا إستقبال طلبات توظ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noor
|التليفون:
|01559919475
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083898
اتصل
300 ريال
اتصل
5,555 ريال
33,333 ريال
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
200 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
400 ريال