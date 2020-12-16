مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية : 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة ⁦3⃣⁩ إجاده تامه للبوتكس والفيلر والليزر 4️⃣ يفضل من سبق لها العمل بالسعودية 🔸 بالامتيازات التالية : 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العي