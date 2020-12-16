مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية : 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير 2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة 3⃣ إجاده تامه للبوتكس والفيلر والليزر 4️⃣ يفضل من سبق لها العمل بالسعودية 🔸 بالامتيازات التالية : 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noor
|التليفون:
|01559919475
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076432
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