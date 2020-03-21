مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|هـام وعاجل مطلوب على وجه السرعة أخصائية جلدية للعمل بالسعودية خبرة سنتين بعد الماجستير رواتب مجزية برجاء ارسال السيرة الذاتية على hrco72019@gmail.com 01005123670/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mimo mimo
|التليفون:
|01005123560
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 Abou Obaida Ibn ElGarah- Imbaba
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056811
30 ريال
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل