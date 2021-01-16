مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة - بالمملكة العربية السعودية ■ بالمواصفات التالية: • خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تخصصات (عمليات أو عام أو تجميل) • الحصول على البكالوريوس من كلية التمريض (أخصائية تمريض) • الحصول على الدبلوم من معهد تمريض بعد الثانوية العامة فقط (فنية تمريض) • بالنسبة للفنيات | يشترط الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة • بالنسبة للأخصائيات | يشترط الحصول على الداتا فلو ويمكن إختب