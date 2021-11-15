مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات لمستشفى بالرياض

مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات للعمل بمستشفى بالرياض ف السعودية على أن يكون سبق له العمل بالسعودية وحاصل على التصنيف السعودى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com للإستفسار 01280555515