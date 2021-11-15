مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات لمستشفى بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات للعمل بمستشفى بالرياض ف السعودية على أن يكون سبق له العمل بالسعودية وحاصل على التصنيف السعودى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com للإستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 المهندسين- 01066717777
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111859
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