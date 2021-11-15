مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات لمستشفى بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات للعمل بمستشفى بالرياض ف السعودية على أن يكون سبق له العمل بالسعودية وحاصل على التصنيف السعودى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111859
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال