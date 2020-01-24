مطلوب أخصائى طب الطوارئ

عاجـل للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائى طب الطوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس للتافصيل اكتر تواصل مع Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777