مطلوب أخصائى طب الطوارئ

(فرصة عمل)
|عاجـل للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائى طب الطوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس للتافصيل اكتر تواصل مع Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج ترخيص 599
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050284
اتصل
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
111,111 ريال
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل