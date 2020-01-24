مطلوب أخصائى طب الطوارئ

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تفاصيل الإعلان
عاجـل للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائى طب الطوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس للتافصيل اكتر تواصل مع Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج ترخيص 599
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050284
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4/1/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

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1/1/2020
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المقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" ************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ا لمقابلة يوم الثلاثاء – الساعه 10 صباحا 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف

(فرصة عمل)

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مطلوب لمدينة الطائف بالمملكه العربيه السعوديه استشارى انف اذن وحنجرة خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" **************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
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