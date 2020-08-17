مطلوب أخصائى تركبيات و زراعة اسنان لمجمع طبى متكامل ببريدة فى السعودية

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائى تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777