مطلوبين معلمين اسماك

(فرصة عمل)
|معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسماك على معرفة تامة بجميع المنتجات الداخلة للمؤسسة ليتم تخزينها حسب البرودة المطلوبة في الرموز و التواريخ تقطيع و تجهيز جميع أنواع الأسماك وفقا لمعايير الشركة التقيد بمعايير النظافة و الصحة و على معرفة تامة بالتعامل مع جميع المعدات و الأدوات المتخصصة لتجهيز الأسماك مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى وبدلات سيتم مناقشتها ضمن المقابله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0602706098
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القنيطرة- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057318
اتصل