مطلوبين معلمين اسماك

(فرصة عمل)

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المغرب (الغرب ـ شراردة بني حسين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسماك على معرفة تامة بجميع المنتجات الداخلة للمؤسسة ليتم تخزينها حسب البرودة المطلوبة في الرموز و التواريخ تقطيع و تجهيز جميع أنواع الأسماك وفقا لمعايير الشركة التقيد بمعايير النظافة و الصحة و على معرفة تامة بالتعامل مع جميع المعدات و الأدوات المتخصصة لتجهيز الأسماك مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى وبدلات سيتم مناقشتها ضمن المقابله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 0602706098

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العنوان: القنيطرة- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/4/2020
رقم الإعلان: 2057318
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صورة الاعلان: مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج - في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

(فرصة عمل)

- في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات ومتخصصين اسما.

اتصل

5/4/2020
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