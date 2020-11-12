مطلوب:خدمة عملاء أكونت عربي

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء أكونت عربي : طلاب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطلاب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المؤسسة العالمية: مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
|التليفون:
|01140592591
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072160
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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