مطلـوب مهندسين ميكانيكا للعمل فى المكتب الفنى بمصنع ألومنيوم بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية dمهندسين ميكانيكا لمصنع ألومنيوم يعمل فى المكتب الفنى للمصنع shopdrwing بشرط خبرة من 5 الى ٧ سنوات ويفضل أن يكون سبق لهم العمل بالسعودية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|0106 671 7777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054431
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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