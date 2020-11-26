مطلـوب مقيمة نساء وتوليد للطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب مقيمة نساء وتوليد ماجستير حديث للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية تفاصيل التعاقد : مدة العقد سنتين اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز ويحدد حسب الخبرة . الإقامة / السكن/ تأمين طبى / تذاكر طيران على المستشفى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074193
600 ريال
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5,555 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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