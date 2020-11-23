(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف أخصائيين تركيبات أسنان أزواج بالمملكة العربية السعوديه خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073719
5,555 ريال
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200 ريال
600 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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