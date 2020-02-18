مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى السعودية "أخصائية أشعة "

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى المملكة العربية السعودية أخصائية أشعة خبرة بالأشعة الصوتية وفوق الصوتية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777