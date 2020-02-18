مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى السعودية "أخصائية أشعة "

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى المملكة العربية السعودية أخصائية أشعة خبرة بالأشعة الصوتية وفوق الصوتية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053923
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30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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4,000 ريال
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