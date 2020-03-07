مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف ع

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع العصائر ولديه خبرة فى صنع الفشـار السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صاحب العمل
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سكرتاريه وموظفات لشركة توظيف بالخارج- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055281
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للايجار بموقع متميز بشارع مصدق 150 متر بسعر مغري جدا

شقق للايجار بموقع متميز بشارع مصدق 150 متر بسعر مغري جدا

(للإيجار)

شقق للايجار بموقع متميز جدا بشارع مصدق 150 متر تشطيب سوبر لوكس 3 غرف / ريسبشن / حمام / مطبخ بلكونا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه بموقع متميز بميدان سفنكس للايجار بسعر مغري جدا

شقه مفروشه بموقع متميز بميدان سفنكس للايجار بسعر مغري جدا

(للإيجار)

شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بميدان سفنكس 110 متر 2 غرفه نوم كبيره / ريسبشن / مطبخ مجهز بكل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: شقه للايجار بموقع متميز بميدان لبنان للايجار بسعر مغري جدا

شقه للايجار بموقع متميز بميدان لبنان للايجار بسعر مغري جدا

(للإيجار)

شقه لقطه للايجار بموقع متميز بميدان لبنان 120 متر 2 غرفه نوم كبيره / ريسبشن كبير / مطبخ / حمام تشط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: قريب من اكبر مركز طبى عالمى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

قريب من اكبر مركز طبى عالمى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

امتلك شقتك فى 6اكتوبر قريب من اكبر مركز طبى عالمى واضخم المولات التجارية ومبانى ادارية وكافيهات وناد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة وعيش حياة الرقى اللى بتحبها فى صن كابيتال

امتلك شقة وعيش حياة الرقى اللى بتحبها فى صن كابيتال

(للبيع)

عيش حياة الرقى اللى بتحبها وامتلك شقتك فى صن كابيتال قريب من مطار سفنكس و3 فنادق عالمية ومول مصر ومد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة وسط الهدوء والجمال فى صن كابيتال

امتلك شقة وسط الهدوء والجمال فى صن كابيتال

(للتقسيط)

وسط الهدوء والجمال امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريبة لكل خدماتك ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

7/3/2020
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صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

ليك خصوصية ملهاش مثيل بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 280م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +4 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

815,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

امتلك شقتك بجوار الكتدرائية فى العاصمة الادارية بview خيالى ع البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

618,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

#عروض_الكاش ـ _شقه 135 م بالحي الثاني فيلات استلام فوري بـ 469,000 ج كاش _شقه 140 م بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / نائب اول " عظام " للعمل بالسعودية

مطلـوب استشارى / نائب اول " عظام " للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجـل مطلـوب للعمل بالمملكة العربية السعودية " عظـام " . استشارى واستشارية خبرة لا تقل عن خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله يوم الأتنين الموافق 9/7/2020 الساعه 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: ميكروباص 7 راكب للايجار

ميكروباص 7 راكب للايجار

(للإيجار)

عمر وكريم للمشواير الخاصه اي حد عايز يروح مكان يتصل علي الحج عيد وان شاء يكون عندكو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

748 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة

فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

فرصتك للتميز وامتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بنماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

7/3/2020
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