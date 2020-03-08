(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمجمع طبى بالطائف استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055392
240,000 جنيه
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
855 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500,000 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
اتصل