مطلـوب للعمل بمجمع طبى بالطائف استشارى طب الطوارئ

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلـوب للعمل بمجمع طبى بالطائف استشارى طب الطوارئ - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بالطائف استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055392
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع

شقة للبيع

(للبيع)

🏡في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠ المتفرع من ال ٤٥ مساكن الضباط قوات مسلح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر بالسعوديه – الرياض : محاسب دفعات 2015 – 2016 – 2017 فقط للعمل بشركه مواد غذائيه فى الري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى المملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله يوم الأتنين الموافق 9/7/2020 الساعه 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مصمم جرافيك للعمل في مكة بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: مصمم جرافيك للعمل في مكة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مصمم جرافيك - خبرة 5 : 15 سنة - لا يزيد عن 40 سنة - اجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله يوم الأتنين الموافق 9/7/2020 الساعه 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينة اكواب الايس كريم

ماكينة اكواب الايس كريم

(للبيع)

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

855 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع ميكرويف كهربائى

للبيع ميكرويف كهربائى

(للبيع)

للبيع ميكرويف كهربائي ماركة sasho درجة حرارة لحد ٣٢٠ وساعه لظبط وقت الاكل والتسويه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع حله ضغط بالبخار

للبيع حله ضغط بالبخار

(للبيع)

للبيع حله ضغط بالبخار لتسويه الاكل في ١٠ دقايق تقريبا سعه الحله كبيرة وممكن تحطى صنفين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: منزل للبيع

منزل للبيع

(للبيع)

منزل للبيع 185 متر متشطب سوبر لوكس دورين.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم _شركة Tn لليونيفورم

شركات تفصيل يونيفورم _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

شركات تفصيل يونيفورم _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: حجرة نوم جديدة للبيع

حجرة نوم جديدة للبيع

(للبيع)

غرفة نوم شبابي جديدة تركواز في برتقالي لم تستعمل بحالة ممتازة تتكون من عدد 2 سرير 120 سم و كمود وتسر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager