مطلـوب للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية أخصائيات تمريض منزلى السـن من 35 : 40 سنة خبرة لاتقل عن خمس سنوات ان تكون حسنة المظهر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777