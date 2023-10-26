(Job Opportunity)
|مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير الحصول على البرومترك المميزات -مدة العقد سنة -سكن عائلى -تذاكر طيران -اقامة -21يوم مدفوع ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس فقط 01066717777 للإستفسار 01280555515
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247704
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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2 Lera
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5,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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