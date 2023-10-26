مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات

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Ad Information
مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير الحصول على البرومترك المميزات -مدة العقد سنة -سكن عائلى -تذاكر طيران -اقامة -21يوم مدفوع ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس فقط 01066717777 للإستفسار 01280555515
Contact The Advertiser:
Contact Name: الهيلا
Telephone: 01208055515

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 58شارع سوريا- المهندسين
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 29/10/2023
Ad Number: 2247704
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة - in Cairo Egypt

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
Location:

Cairo - Egypt

Call

26/10/2023
Ad Photo: مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض. - in Cairo Egypt

مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض.

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض. يشترط البرومترك المميزات •راتب 3500 ر.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية. -استشارى اشعة -استشارى جلدية -استشارى نفسية.
Location:

Cairo - Egypt

Call

22/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/10/2023
Ad Photo: مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل - in Cairo Egypt

مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. خبرة خمس سنوات.
Location:

Cairo - Egypt

Call

14/10/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه السعوديه ) : طبيب بيطرى دواجن ( قطاع دواج.
Location:

Cairo - Egypt

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14/10/2023
Ad Photo: مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير - in Cairo Egypt

مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير

(Job request)

- in Cairo Egypt

عاجل! مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير لمستشفى كبرى بالطائف بالمملكة.
Location:

Cairo - Egypt

Call

11/10/2023
Ad Photo: اخصائيه نساء - in Cairo Egypt

اخصائيه نساء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق فالسعودية بالمدينه ابها اخصائيه نساء شرط اساسي يكون لديها ترخيص ال.
Location:

Cairo - Egypt

2 Lera

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة حائل أخصائيين وسنيور طوارئ - in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة حائل أخصائيين وسنيور طوارئ

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيين وسنيور طوارئ pdfبرجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية وتصنيف الهيئة السعودى ملف واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمجمع طبي بالرياض اخصائيات انف واذن وحنجرة - in Cairo Egypt

مطلوب لمجمع طبي بالرياض اخصائيات انف واذن وحنجرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير حاصلة على الداتافلو وتصنيف الهيئة السعو.
Location:

Cairo - Egypt

Call

27/9/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأ.
Location:

Cairo - Egypt

5,000 Riyal

27/9/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الرياض أخصائيين طوارئ - in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الرياض أخصائيين طوارئ

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيين طوارئ ماجستير في طب الطوارئ لا يقل عن سنتين pdfبرجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلم.
Location:

Cairo - Egypt

Call

23/9/2023
Ad Photo: مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون - in Cairo Egypt

مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد.
Location:

Cairo - Egypt

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21/9/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الطائف أخصائيات باطنة - in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الطائف أخصائيات باطنة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الطائف أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماستر برجاء إرسال الس.
Location:

Cairo - Egypt

Call

21/9/2023
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