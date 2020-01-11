مطلـوب فورا عمال انتـاج للعمـل بكبرى مصـانع الزجاج

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب عمال انتـاج جميـع المؤهـلات لكبـرى مصـانع الزجاج فى مصـر مرتبـات تبدأ من 2500 + مواصـلات+وجبه + حوافز العمل 9 سـاعات + جمعة اجـازة تأمين صحى واجتـماعى من اول يـوم شـغل بالاضـافة الى المميزات الاخـرى للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048753
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اعلان وظائف

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اتصل

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صورة الاعلان: مطلوب باسرع وقت للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب باسرع وقت للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف - في القاهرة مصر

مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب نجار اثاث ايطالي محترفين بكل ما تعنية الكلمة خبره في نفس المجال فترة لا تفل عن 3 سنوات للعمل ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

نجارين مسلح علي وجه السرعة بمرتبات مجزية جدا وتوفير اقامة وسكن وانتقالات الواتس /01020915918/0106507.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2019
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