مطلـوب فورا عمال انتـاج للعمـل بكبرى مصـانع الزجاج

(فرصة عمل)
|مطلـوب عمال انتـاج جميـع المؤهـلات لكبـرى مصـانع الزجاج فى مصـر مرتبـات تبدأ من 2500 + مواصـلات+وجبه + حوافز العمل 9 سـاعات + جمعة اجـازة تأمين صحى واجتـماعى من اول يـوم شـغل بالاضـافة الى المميزات الاخـرى للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048753
1,600 ريال
اتصل
2,000 جنيه
1,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
2,000 ريال
15,000,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل